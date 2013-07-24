İçişleri Bakanı Güler'den, toplumsal olaylara müdahale uyarısı

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı olayları sırasında ölümlere ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan polisin hukuksuz ve aşırı güç kullanımını yayınladığı genelgeyle kabul etti. Güler, polislere "Olaylarda sivil personelimiz, polis olduğunu gösteren polis yeleğini mutlaka giymeli", "mevzuata uygun araç gereçlerle görev yapmalı", "göz yaşartıcı gaz fişekleri direkt olarak şahıslar hedef alınarak kullanılmamalı" uyarılarında bulundu. Güler, polisleri, palalı ve sopalı kişilere karşı da uyardı.

radikal.com.tr'nin haberine göre Bakan Güler, dün akşam saatlerinde toplumsal olaylara müdahale sırasında polislerin uyması gereken kurallara ilişkin dikkat çekici bir genelge yayınladı. Gezi Parkı protestoları sonrası sık sık gündeme gelen ancak özellikle iktidarın aynı fikirde olmadığı "polis şiddeti" Bakan Güler’in genelgesinde açıkça kabul edildi. Güler, polisleri müdahale şekilleri konusunda uyardığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgesinde, “temel hak ve özgürlükler kapsamında, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını kullanmak isteyen vatandaşların değişik adlar altında gerçekleştirdikleri eylem ve etkinliklerde, gösterilerin yapıldığı yer ve çevresinde güvenliği sağlamanın yanı sıra, eylem ve etkinlikleri gerçekleştirenlerin ve diğer vatandaşların güvenliklerini sağlama ve etkinliklerin hukuk kuralları içerisinde yapılması ve sonuçlandırılmasının” güvenlik birimlerinin başta gelen görevi olduğuna dikkat çekerek, şunları dedi:

Sivil polissen yeleğini giyeceksin

“Ancak son günlerde meydana gelen olaylara müdahale eden bazı sivil polis memurlarımızın, mevzuatta sayılmış araç ve gerecin dışında farklı araç ve materyaller kullanmak suretiyle teşkilatımıza yakışmayan tutum ve davranış içerisinde bulundukları, ayrıca, eylemci kişi ve gruplara tepki gösteren bazı kişi ve grupların da ellerinde sopa, pala gibi materyallerle eylemcilere saldırıda bulundukları görülmüştür. Bu ve benzeri olayların ve görüntülerin tekerrür etmemesi amacıyla toplumsal olaylarda görev alan ve cop taşıyacak olan sivil personelimizin, polis olduğunu gösteren polis yeleğini mutlaka giymeleri ve mevzuata uygun araç gereçlerle görev yapmalarının sağlanması gerekmektedir.

'Palalı'ya izin verme

Eylem ve etkinlik yapan gruplara karşı tepki gösteren kişilerin, sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine müsaade edilmemesinin altı çizilerek şu uyarı yapıldı:

Gaz fişeğini hedefleyerek atmayacaksın

“Yeteri kadar kuvvetle çevre emniyeti alınarak bu tür girişimde bulunan kişilere de derhal müdahale edilerek, adli mercilerce haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması, göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edilmesi gereken ve 40 metreden daha kısa mesafede bulunan gruplara karşı, öncelikli olarak gaz el bombaları, OC gaz püskürtücü tüpler, namlu ağzı fişekleri ve el spreyleri kullanılması, gaz fişeklerinin ise belirtilen mesafelerde (Tip1-Tip2) kullanılmamasına özen gösterilmesi, göz yaşartıcı gaz fişeklerinin direkt olarak şahıslar hedef alınarak kullanılmaması ve müdahalelerin kamera ile kayıt altına alınmasının sağlanması, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilerek, sıralı amirlerce konunun hassasiyetle takibinin yapılmasını, bütün personelin belirtilen esaslara göre daha dikkatli ve duyarlı davranmalarını ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim.”