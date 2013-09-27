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İçişleri Bakanı Güler'den 'El Nusra'ya destek verin' belgesine yalanlama

Hatay Valiliği'ne gönderildiği iddia edilen 'PYD'ye karşı El Nusra'ya destek verin' mesajı içeren genelgenin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi

27 Eylül 2013 18:25

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Suriye’deki Nusra Cephesi’ne destek olunmasına yönelik internette yer alan bakanlık genelgesinin düzmece olduğunu, böyle bir genelgenin bulunmadığını bildirdi.

Güler, erişime kapatılmış ve yasadışı bir internet sitesinden “düzmece” bir genelgenin yayımlandığını belirtti. Güler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle bir genelge yoktur. Hatay Valiliği başlıklı bir yazının altında Bakan imzası olması da bu yazının sahteliğini açıkça göstermektedir. Bu tür asılsız ve gerçeğe aykırı yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Lekolin.org, dün İçişleri Bakanı Muammer Güler imzalı Hatay Valiliği’ne gönderildiği iddia edilen bir belge yayınlamıştı. 2013/12 sıra numaralı genelgede, “Mücahitlerin Diyanet İşleri Misafirhanelerine bağlı kuruluşlar ve Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından belirlenen kamu misafirhanelerinde konaklatılmaları uygun görülmüştür” ifadeleri dikkaç çekti:

 

El Nusra'ya MİT'in denetiminde destek

 

15/03/2013 tarihli gizli ibareli belgede, “Milli İstihbarat Teşkilatımız denetiminde çeşitli ülkelerden getirilerek bölücü örgüt PKK uzantısı PYD’ye karşı savaştırılan, ağırlıkta Çeçen ve Tunusluların bulunduğu El Nusra’ya bağlı mücahitlerin geçişlerinde gerekli desteğin sağlanarak, güvenliklerine ve konunun gizliliğine riayet edilmesi önem arz etmektedir” ifadeleri yer alıyordu.

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