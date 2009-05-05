İçişleri Bakanı: Failleri silahlarıyla yakalandı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge köyündeki silahlı saldırı olayıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Mardin'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, dün Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Bilge köyünde akşam 20.30 sıralarında Çelebi ailesinin nişan töreninin yapıldığı sırada bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.



Bu silahlı saldırı sonucu 6'sı çocuk 16'sı bayan olmak üzere toplam 44 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Atalay, şöyle devam etti:

"3 vatandaşımız ise yaralıdır. Yaralılardan 2'si Diyarbakır'da 1'i Mardin'de tedavi görmektedir. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçleri derhal olay yerine intikal etmişler. Çok sayıda ambulans gönderilmiştir. Sağlık birimlerimiz seferber olmuştur. Bütün doktorlarımız hem Mardin'den hem Diyarbakır'dan göreve çağrılmıştır. Olay yerine Cumhuriyet savcısı, mülki idare amirleri, jandarma bölge komutanı ve diğer yetkililer intikal etmişlerdir ve gerekli çalışma başlatılmıştır.



Başbakan MYK'da öğrendi



Olayın hemen ardından konuyla ilgili bilgimiz olmuştur. Sayın Başbakanımız MYK toplantısındaydı. Kendisine bilgi arz ettim. İlgili arkadaşları, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Komutanını çağırdım ve gece boyu, gerekli talimatları verdim. Olaya Cumhuriyet Savcısı el koydu."



8 kişi silahlarıyla yakalandı



Bakan Atalay, gece boyu yürütülen çalışmalar sonucu görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda olayın faili olarak değerlendirilen 8 kişinin şu anda silahlarıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındığını kaydetti.



‘Köy içinde ihtilaf ve husumet’



Yürütülen soruşturma gereğince adli makamlarca olay bölgesine giriş ve çıkışlara sınırlama getirildiğini ifade eden Bakan Atalay, "Güvenlik tedbirleri hala devam ediyor. İlk tespitlere göre, köy içinde aile arasında ihtilaf ve husumetler sonucu gelişen bir olay olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda çalışmalar hala sürüyor. Kesin bir ifade kullanmak istemiyorum" diye konuştu.



Bakan Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Mardin milletvekilleriyle bölgeye gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ve Köyişleri Bakanımız da Diyarbakır'dan bize katılacak. Olay yerinde inceleme yapacağız, bilgi alacağız. Hem vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız. Taziye görevimizi yapacağız. Üzücü bir olay, masum vatandaşlarımız, içinde çocuklar, kadınlar var, hepsini kaybettik onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz.



Bakan Atalay, gözaltına alınan kişilerle ilgili bir soru üzerine, "Hepsi bu köyden, aralarında başka soyadları da var, ama çoğunluğu maalesef ölenlerin de şu anda fail diye gözaltına alınanların da çoğu aynı soyadı taşıyor" dedi.

