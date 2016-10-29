İçişleri Bakanı: Elimizde PKK'nın önemli düzeydeki yöneticilerinden birisi var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden birinin yakalandığını söyledi.

Soylu, "14 Temmuz gecesi telsizlerden gelen mesajla yaklaşık 1 ay hiçbir eylem yapmayacaklarının kendilerine talimat verildiğini söylüyor. Ta ki 15 Temmuz'dan 3 gün sonra yeni bir talimat gelene kadar" dedi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlediği 15 Temmuz’da hayatını kaybedenleri anma programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada 79 milyon vatandaşın Türkiye'nin hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını bildiğini söyleyerek, "Darbe girişiminin hemen arkasından PKK'nın, DAEŞ'in FETÖ ve onun ihanet eylemlerine sahip çıkarcasına gerçekleştirdiği eylemler arasında karşımızdaki cephenin kimliği de açıkça deşifre etmiştir” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun konuşması şöyle:

"Burada belki de Türkiye'nin ilk kez duyacağı bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Elimizde PKK'nın önemli düzeydeki yöneticilerinden birisi var. Ve bir şey söylüyor. 14 Temmuz gecesi telsizlerden gelen mesajla yaklaşık 1 ay hiçbir eylem yapmayacaklarının kendilerine talimat verildiğini söylüyor. Ta ki 15 Temmuz'dan 3 gün sonra yeni bir talimat gelene kadar. Türkiye'nin nasıl bir süreçle karşı karşıla kaldığının ve Türkiye'nin hangi maşalarla, hangi oyunlarla karşı karşıya kaldığını aslında hepimiz biliyoruz. 79 milyon insanımız biliyor. Aslında bizi bir şekilde farklı anlatmaya çalışanlar da meseleyi çok daha iyi biliyorlar. Bu millet 15 Temmuz gecesi öyle şeytani bir planla karşı karşıya kalmıştır ki, eğer tutsaydı 27 Mayıs'a da, 12 Eylül'e de rahmet okutacaktı. Sadece Türkiye değil, Filistin, Musul, Kerkük de ağlayacaktı. Zulüm altındaki bütün Müslüman ülkeler ağlayacaktı. İdam edilseniz bile eğer millet vicdanında mahkum edilmişseniz artık işiniz bitmiş demektir.”