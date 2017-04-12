İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı; tünelle kazılarak yapılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen patlamanın, tünel kazılarak gerçekleştirilmiş bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Doğan Haber Ajansı da saldırıya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında şöyle konuştu

Acaba bu tamirden mi oldu diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibarıyla netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen arkadaşımız daha enkaz altından çıkarıldı, şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü bir araç da patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. İlk önce bir kişi içeriye girip bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu diye düşünmüştük ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirmişler.

Soylu, emniyet binalarının etrafında ayda bir arama tarama yaptıklarını aktararak, "Yani böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir sürede böyle bir şey kazmışlar yerin altında bir patlayıcı yerleştirmek suretiyle... Tüm detayları Vali Bey açıklayacak." dedi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Bağlar ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde dün saat 10.47'de nedeni henüz belli olmayan bir patlamanın meydana geldiği, olayda 1 sivil personelin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü, patlamanın ardından Valilikçe yapılan basın duyurusu ile bildirildiği anımsatıldı.

Patlama sonrası yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 2 polis memuru ile 1 sivil personelin kaldığının anlaşıldığı, AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE, 112, itfaiye ve emniyet birimlerince gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda saat 12.20'de enkaz altında kalan 1 polis memuruna ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, polis memurunun hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı ve tedavi sonucu taburcu olduğu bildirildi.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen ve uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan sivil personele 17.50 sıralarında, diğer polis memuruna ise 23.15 sıralarında ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, yaşanan olay sonucunda biri polis, 2'si sivil personel olmak üzere toplam 3 emniyet personelinin şehit düştüğü aktarıldı.

Patlamada yaralanan biri polis, 3'ü sivil vatandaş olmak üzere 4 yaralının tedavilerinin çeşitli hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Konu ile ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen ve bugün saat 12.00 itibarıyla 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadeleye kararlılıkla ve aralıksız devam edileceği vurgulandı.

İşte patlama anı