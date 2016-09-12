İçişleri Bakanı: Diyadin Belediyesi’nin Kürtçe tabelası hemen asılacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KHK’yla kayyım atanan DBP’li Ağrı Diyadin Belediyesi’nde kayyım Mekan Çeviren’in ilk icraati olan Kürtçe tabelayı kaldırmanın yanlış olduğunu ifade etti. Soylu, “Meselemiz terördür. Kürtçe bizim dilimizdir. Diyadin Belediyesinin tabelası hemen asılacaktır” dedi.

Belediyenin girişinde bulunan tabelada yer alan “Diyadin Belediyesi / Şaredarıya Gıyadînê” ifadesindeki Kürtçe isim gece yarısı silinmişti.

Soylu, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: