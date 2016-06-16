İçişleri Bakanı daha fazla güvenlik kamerası istiyor



Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu’nda Almanya ile Polonya grup liderliği için mücadele edecek. Maç öncesinde bir açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Almanya’nın kamuya açık alanlarındaki güvenlik kameralarının sayısının artırılmasını talep etti.

"Güvenlik kameraları ilk elde yardım işlevi görüyor"

“Rheinische Post” adlı gazeteye bir açıklama yapan Alman İçişleri Bakanı Fransa’da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki taşkınlıklara göndermede bulunarak,”Şimdi belki Almanya’da birçok kişi artık kamuya açık alanlardaki güvenlik kameralarının ilk elde yardım işlevi gördüğünü, suçsuz insanların izlenmesini hedeflemediğini kavrayacaktır” açıklamasında bulundu.

Bakan Thomas de Maiziere güvenlik kameraları ile denetimlerin Almanya’da da yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek, suç işleyenlerin takibinde bu kameralardan alınacak görüntülerin önemli olduğu vurguladı ve “Body-Cam aksiyon kameraları ve sabit kameralar olmaksızın suç takibatının mümkün olamayacağı görüşünü savundu.

"Stadlarda alkol yasağı doğru bir karar"

Futbol şampiyonaları gibi büyük sportif etkinliklerde alkolün bir salgın haline gelebildiğine de işaret eden Alman Bakan büyük turnuvalarda alkol yasağı uygulamasının daha da sertleştirilmesini düşündüklerini açıkladı. De Maiziere Fransız mevkîdaşının stadyumlara alkol yasağı getirmesinin de doğru bir karar olduğunu söyledi.

Alman İçişleri Bakanı bugün oynanacak Almanya-Polonya maçında taşkınlıklar çıkmayacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, “İngiltere-Rusya karşılaşmasında olanları bir kez daha yaşamak istemiyoruz, bunların olmaması için Alman ve Fransız güvenlik birimleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.