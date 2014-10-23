İcişleri Bakanı da YAŞ üyesi olacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri'ne bağlanmasının ardından Bakan Efkan Âlâ'nın da 3. sivil olarak Yüksek Askerî Şura toplantılarına katılması bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının Yüksek Askerî Şura'nın yapısında da değişikliğe yol açması bekleniyor. Buna göre halen TSK'da terfi ve tayinlerin belirlendiği Yüksek Askeri Şura, Başbakan başkanlığında 15 üyeden oluşuyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu değişiklik hayata geçerse İçişleri Bakanı'nın da Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'ndan sonra üçüncü sivil olarak YAŞ'a katılmasına muhtemel gözle bakılıyor. Ancak bunun için ilgili YAŞ Kanunu'nda değişiklik gerekecek. YAŞ'a bu düzenlemenin hayata geçirilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'nın da katılması söz konusu olacak. Çünkü Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın atamaları sırasında İçişleri Bakanı Âlâ'nın da görüşünü ihtiyaç duyulacak. Jandarma ve Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanması sonrasında düzenlemenin nasıl olacağı da netleşiyor.