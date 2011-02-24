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Dünya

İçişleri Bakanı da isyancılara katıldı

Günlerdir hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Libya’da protestocular, üst düzeyde katılımlarla güç kazanıyor

24 Şubat 2011 02:00

T24- Günlerdir hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Libya’da protestocular, üst düzeyde katılımlarla güç kazanıyor. Libya İçişleri Bakanı Abdulfettah Yunus, Kaddafi'nin liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti.


  Kaddafi yandaşları Yeşil Meydan'da toplanıyor

Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kayıp ilan ettiği İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus, Muammer Kaddafi'nin liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti.

El Cezire'nin haberine göre Yunus, ''17 Şubat Devrimi'ne katıldığını'' açıkladı.

Orduya da çağrıda bulunan Yunus, silahlı kuvvetlerin de halk ayaklanmasının yanında yer alması çağrısı yaptı ve ordunun, halkın ''meşru taleplerinin'' yerine getirilmesi yönünde çalışmasını istedi.



Ölü sayısıyla ilgili resmi açıklama



Libya makamlarının resmi açıklamasına göre, ülkedeki rejime karşı ayaklanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet olaylarında 242 sivil ve 58 asker hayatını kaybetti. Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin yarıya yakınının, ayaklanmanın başladığı Bingazi'den olduğu belirtildi.

Sabratah kentine çok sayıda askerin konuşlandırıldığı bildirildi. Askerler, kentte güvenlik birimlerine ait hemen hemen tüm binaların tahrip edilmesi üzerine konuşlandırıldı.

Protestocular kentte güvenlik kuvvetlerine ait binaları, savcılık binasını ve devrimci komite binasını yakmış, Muammer Kaddafi'ye ait portreleri yırtmıştı.

Sabratah, başkent Trablus'un 80 kilometre batısında bulunuyor.



Merkel: Kaddafi kendi halkına savaş ilan etti



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile telefon görüşmesi yapan Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinin iyi durumda olduğunu söyledi. Kaddafi Berlusconi'ye, "ülkesindeki gelişmelerle ilgili gerçek haberlerin, Libya medyasında yer aldığını" söyledi ve Libya'daki durumun iyi olduğu konusunda teminat verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Libya'daki gelişmelerin çok endişe verici olduğunu belirterek, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin konuşmasının da çok ürkütücü olduğunu söyledi. Merkel, Kaddafi'nin Libya'da kendi vatandaşlarına yönelik şiddete son vermesi gerektiğini ifade ederek, "Libya Devlet Başkanı'nın konuşması ürkütücüydü. Kendi halkına adeta savaş ilan etti" dedi.



BM Güvenlik Konseyi ve Clinton'dan çağrı



Libya'daki olayları görüşmek üzere ABD'nin New York kentinde toplanan BM Güvenlik Konseyi, şiddet olaylarının ''derhal sona ermesini'' istedi.

Konseye üye 15 ülkenin temsilcisinin yayımladığı açıklamayı okuyan Brezilya Büyükelçisi ve Dönem Başkanı Maria Luiza Ribeiro Viotti, konseyin Libya'da meydana gelen şiddet olaylarını, barışçıl bir biçimde gösteri yapan sivillere karşı güç kullanımını ve yüzlerce sivilin öldürülmesini kınadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 41 yıllık iktidarının sona ermesini isteyen protestoculara karşı şiddete son verilmesini istedi.

"Petrol tesislerine sabotaj emri verildi"
Öte yandan Amerikan Time dergisinin, eski CIA mensubu istihbarat uzmanı köşe yazarı Robert Bear, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, kendisine sadık birliklere, "ülkedeki petrol tesislerine sabotaj düzenlenmesi emri verdiğini" iddia etti.

CIA'in Ortadoğu ile ilgili eski bir mensubu olan Bear, Time'ın internet sitesindeki yazısında, Libya hükümetine yakın bir kaynaktan aldığı bilgilere göre, ilk sabotajların Akdeniz'e çıkan boru hatlarına karşı düzenlenebileceğini öne sürdü.

Libya'daki başka kaynaklarının da "Kaddafi'nin iki hafta önce, Arap ülkelerindeki ayaklanmaların Libya'ya yayılmayacağını söylediğini" belirttiklerini kaydeden yazar, Libya liderinin bunda yanıldığını ve şimdi, "diğer şeylerin yanı sıra güvenlik güçlerine, petrol tesislerine sabotaj düzenlenmesi emri verdiğini" ifade etti. Yazar, makalesinde, "Sabotaj, kaynağıma göre, Libya'nın isyancı aşiretlerine bir mesaj olacak: Ya ben ya kaos" diye yazdı.



Arap Birliği, Libya’nın katılımını askıya aldı



Arap Birliği, Libya'nın örgütün toplantılara katılımını askıya aldı. Arap Birliği'nin merkezi Kahire'deki acil toplantının ardından yapılan açıklamada, Arap Birliği Konseyi'nin Libya delegasyonunun Arap Birliği'nin ve bu teşkilatın tüm örgütlerinin toplantılarına katılımını, Libya makamlarının Libya halkının taleplerini kabul edinceye ve güvenliğini sağlayıncaya dek durdurduğu belirtildi.

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