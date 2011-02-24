İçişleri Bakanı da isyancılara katıldı

Günlerdir hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Libya’da protestocular, üst düzeyde katılımlarla güç kazanıyor
24 Şubat 2011 02:00
T24-Günlerdir hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Libya’da protestocular, üst düzeyde katılımlarla güç kazanıyor. Libya İçişleri Bakanı Abdulfettah Yunus, Kaddafi'nin liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti.
Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kayıp ilan ettiği İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus, Muammer Kaddafi'nin liderliğini tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti.
El Cezire'nin haberine göre Yunus, ''17 Şubat Devrimi'ne katıldığını'' açıkladı.
Orduya da çağrıda bulunan Yunus, silahlı kuvvetlerin de halk ayaklanmasının yanında yer alması çağrısı yaptı ve ordunun, halkın ''meşru taleplerinin'' yerine getirilmesi yönünde çalışmasını istedi.
Ölü sayısıyla ilgili resmi açıklama
Libya makamlarının resmi açıklamasına göre, ülkedeki rejime karşı ayaklanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet olaylarında 242 sivil ve 58 asker hayatını kaybetti. Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin yarıya yakınının, ayaklanmanın başladığı Bingazi'den olduğu belirtildi.