İçişleri Bakanı: Çok net bir şekilde söylüyorum o hain terör örgütü!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer Güneydoğu'da, Doğu'da o cani terör örgütü; 13 yaşındaki kızlarımızı terör eğitimi verebilmek, terörist yapabilmek için annesinin saçlarını okşamasına ihtiyacı olduğu o yaşta dağa kaçırıyorsa bu bizim sorumluluğumuzdur. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Eğer bunu, bundan sonra yaparlarsa bu İçişleri Bakanlığı bize haram olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da 'Türk İslam Geleneğinde Devlet Yönetimi' konulu panele katıldı. Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Terörün araç olarak kullanıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "Ben İçişleri Bakanı'yım bugün. Eğer Güneydoğu'da eğer Doğu'da o hain terör örgütü, o cani terör örgütü; 13 yaşındaki kızlarımızı terör eğitimi verebilmek, terörist yapabilmek için annesinin saçlarını okşamasına ihtiyacı olduğu o yaşta, annesinin dizinin dibinde olması gerektiği o yaşta eğer dağa kaçırıyorsa bu bizim sorumluluğumuzdur. Kimseye bu sorumluluğu atmıyoruz. Bu, bizim sorumluluğumuzdur. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Oradaki annelere de söylüyorum. Hiç üzülmeyin. Eğer bunu, bundan sonra yaparlarsa bu İçişleri Bakanlığı bize haram olsun, haram olsun, haram olsun" diye konuştu.

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