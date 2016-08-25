İçişleri Bakanı: CHP konvoyuna silahlı saldırıyı PKK'nın yaptığına eminiz

İçişleri Bakanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin Artvin'in Şavşat İlçesine bağlı Yanıklı köyü yakınlarında uğradığı saldırıya ilişkin olarak " CHP konvoyuna PKK'lılarca ateş açıldı, 1'î ağır 3 asker yaralandı" dedi. Bakan Ala, saldırıda iki astsubayın da hafif yaralandığını belirterek saldırının yapıldığı bölgede PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Efkan Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Milletimize büyük geçmiş olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, seyir halindeyken konvoyunun korumasını sağlamak üzere görevlendirilmiş ve öncülüğünü yapan jandarma aracımıza terörist unsurlarca ateş açılmıştır. Bu ateş sonucu jandarma er başından ağır yaralanmıştır. İki astsubay da hafif yaralanmıştır. Toplam 3 yaralı var. Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştük. Durumu değerlendirdik, durumu iyi. Büyük üzüntü duyduk."