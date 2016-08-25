T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı: CHP konvoyuna silahlı saldırıyı PKK'nın yaptığına eminiz

"Kılıçdaroğlu'nun durumu iyi, büyük üzüntü duyduk"

25 Ağustos 2016 18:04

İçişleri Bakanı Efkan AlaCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin Artvin'in Şavşat İlçesine bağlı Yanıklı köyü yakınlarında uğradığı saldırıya ilişkin olarak " CHP konvoyuna PKK'lılarca ateş açıldı, 1'î ağır 3 asker yaralandı" dedi. Bakan Ala, saldırıda iki astsubayın da hafif yaralandığını belirterek saldırının yapıldığı bölgede PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Efkan Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Milletimize büyük geçmiş olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, seyir halindeyken konvoyunun korumasını sağlamak üzere görevlendirilmiş ve öncülüğünü yapan jandarma aracımıza terörist unsurlarca ateş açılmıştır. Bu ateş sonucu jandarma er başından ağır yaralanmıştır. İki astsubay da hafif yaralanmıştır. Toplam 3 yaralı var. Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştük. Durumu değerlendirdik, durumu iyi. Büyük üzüntü duyduk."

ETİKETLER

Efkan AlasaldırıjandarmaKemal Kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24