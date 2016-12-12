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İçişleri Bakanı, çevik kuvvete seslendi: Korku, ürkmek bize değildir; hesabı acımasızca sorulacaktır

"Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak"

12 Aralık 2016 14:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisleri hedef alan 30'u polis 41 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıdan iki gün sonra İstanbul'daki çevik kuvvet polislerini ziyaret etti. Soylu, burada polislere seslenirken "Korku, ürkmek, geri adım atmak bize değildir; aklı, cesaret, adalet, muhakkak merhamet ve şefkat bizedir. Arkadaşlarımızın kanı kanı yerde kalmayacak. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'taki terör saldırılarıyla ilgili konuştu. İstanbul'da Çevik Kuvvet'e yaptığı ziyarette değerlendirmelerde bulunan Soylu şunları söyledi:

"Burası bir taziye evi. Bir taraftan taziyemizi bir taraftan kahramanlarımız uğurlarken göstereceğimi vakarı bir taraftan da onların bize emanet ettiği büyük mücadele azmimi muhafaza edeceğiz.

Terör örgütlerinin hiçbirisi bu coğrafyada başarılı olamayacak. Adım adım hedeflerimize ulaştığımız için bu alçak eylemi gerçekleştirdiler. Son 3 ayda 15 Temmuz'dan sonra terörle mücadele olağanüstü çaba içerisinde olan güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine hareket alanı bırakmamak için elinden geleni ortaya koymaktadır.

Şimdi yapacaklarımız ve sorumluluklarımız var. Öncelikli şehitlerimiz ahirete uğurlayacağız ve terörle mücadele kararlılığmızı ortaya koyacağız. Bu millet sizden çok şey bekliyor değerli kardeşlerim.

Bizim geri adım atacağımızı düşünenlere cevabımız önümüzdeki günlerde net ve açık olacaktır. Omuz omuza ve kararlılıkla... Yeni bir ruhla ve yeni bir anlayışla... Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın...

Korku, ürkmek, geri adım atmak bize değildir; aklı, cesaret, adalet, muhakkak merhamet ve şefkat bizedir. Milletimizin beklentilerini yerine getirmek de bizedir... Tekrar başımız sağoplsun, Allah mekanlarını cennet eylesin. İnşallah yaralı arkadaşlarımız kalkacak ve yanımıza gelecekler. Allah milletimizi ve memleketimizi böyle acı günlerle bir daha karşılaştırmasın..." 

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