İçişleri Bakanı: Cazibe Merkezleri Programı, terörle mücadeleden daha önemli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı “Cazibe Merkezleri Programı”nın terörle mücadeleden daha önemli olduğunu söyledi. Soylu, "Bu cazibe merkezlerinin bize getirisi 361 bin istihdam olacak. Bunu bir an önce başlatmalıyız. Terör örgütün istismarını ancak bunlarla beraber yenebiliriz" diye konuştu.

Soylu, AKP Genel Merkezi Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ankara'dan Van'a Gönül Köprüsü' projesi kapsamında beraberindeki heyetle birlikte Van'a geldi. Soylu'ya AKP Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Fatih Şahin, AKP Van Milletvekili Beşir Atalay, Ankara Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da eşlik etti. Bakan Soylu ilk olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği sivil toplum buluşması toplantısına katıldı. Burada gündemdeki konularla ilgili açıklama yapın Bakan Soylu, Doğu ve Güneydoğu illerinin her zaman dinin, kültürün, medeniyetin şehirleri olduğunu söyledi.

Bölgedeki illerin hep beraber kalkınacağını söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Buralar tek ayaklı kalkınma merkezleri değildir. Geçen sene nevruzda Van’a 40 bin kişi geldi. Bu sene 60 bin. Otellerin doluluk oranı yüzde 60. Geçen sene bir milyon turist, bu sene inşallah 1.5 milyon olacak. Hükümetimizin bakışı açık ve nettir. Terör güç kaybetmektedir. Diyarbakır’daydık. Sur'a gittik. Sur'u yaktılar- yıktılar, tarihimizi heder etmeye çalıştılar. Benim de görüşüm şudur; Bu ülkenin büyük zenginlikleri olabilir. Coğrafyası büyük bir zenginliktir. Beni şahsen bunların hiçbiri bir tek mesele kadar ilgilendirmiyor. O da bu ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Cumhuriyeti kurduğumuz günden itibaren bu kardeşliğe saldırdılar. Bu güzel ülke bir adım atarken 1960 darbesinde bütün birlik beraberliğini, onarımlarını tasfiye etmeye çalıştılar. 60 sonrası, 70 sonrası hep devam etti. Ne zaman yükseldik başımıza bir musibet getirmeye çalıştılar. Çünkü istiyorlar ki birlik beraberlik olmasın. Yakın tarihimizde 15 Temmuz'u yaşadık. 6-7 Ekim olaylarını yaşadık. Gezi olaylarını yaşadık. İstedikleri bu ülke demokratik bir ülke olmasın. Birliği ile beraberliği ile uğraştılar. 'Onun ayakta duracak takati kalmasın, onu istediğimiz gibi yönetelim' anlayışı oldu. Kim bu birliği ve beraberliği sağlamaya çalıştıysa da onu toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Gururla söylüyorum ki istediklerini yapamadılar. Tarih birliğimizi, inanç birliğimizi, medeniyet birliğimizi göz ardı ettiler. Onlar ezan sadece namaza çağırıyor zannettiler ama yanıldılar. Ama o ezan bize birlik ve beraberlik üflüyor."

“Terörle mücadeleden daha önemli”

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bilmenizi istiyoruz ki Sayın Başbakanımız açıkladığı cazibe merkezleleri programları bu terörle mücadeleden daha önemlidir. Tunceli sokaklarında gezdiğimizde oradaki kardeşlerimiz iş istedi bizden. Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin yeni sıçrama merkezleridir. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Bu cazibe merkezlerinin bize getirisi 361 bin istihdam olacak. Bunu bir an önce başlatmalıyız. Terör örgütün istismarını ancak bunlarla beraber yenebiliriz. Bir annenin kızı zorla dağa götürülüyorsa biz bunu engelleyemiyorsak niçin bu işi yapıyoruz? Bugün Babalar Günü. O baba neden kızıyla bir arada değil. O çocukları aileleri buluşturmaktır bizim görevimiz. Kandilde 13-14 yaşındaki çocukları karşılarına alıp fiziklerine göre 'sen pantolon giyeceksin sen etek giyeceksin diyerek' istismar edecekse biz bunlarla mücadele etmezsek bu dünyada diğer dünyada da bunun hesabı bizden sorulur."

Bakan Soylu, belediye başkan vekillerinin heyecanla çalıştığını ve bir süre sonra ayrılacak olan başkan vekillerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. (DHA)

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