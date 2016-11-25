T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı: Bu ülkenin huzurunu bozamayacaklar

Süleyman Soylu: İki insanımız şehit oldu, bu iki insanımızın kanının yerde kalmayacağını bilmenizi isterim

25 Kasım 2016 14:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 2 kişinin yaşamını yitirmesine 33 kişininde yaralanmasına sebebp olan terör saldırısı hakkında, "Bu ülkenin huzurunu bozamazsınız ve başaramazsınız." dedi. Bakan Soylu endişe edilecek durumun olmadığının da belirterek "Hiç kimsenin endişesi olmasın. Güvenlik kuvvetlerimiz; bir taraftan polisimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan korucumuz, bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensupları Türkiye'nin her noktasının güvenli ve huzur dolu bir şekilde olabilmesi için yoğun bir gayret ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki insanımız şehit oldu, bu iki insanımızın kanının yerde kalmayacağını bilmenizi isterim. Bu cümleyi bilerek söylüyorum. Milletimizin birliği ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün kararlılığı, teröre karşı olan o birleştirici anlayışı aynı istikamette devam edecektir."

ETİKETLER

Süleyman Soyluİçişleri Bakanıterörle mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24