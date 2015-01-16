'İçişleri Bakanı bu kadar çocuğun öldürüldüğü bir ortamda artık o koltukta oturmamalı'

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olayların ardından İlçe Emniyet Müdürü'nün görevden alınmasını ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifa etmesini istedi.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır'da bir araya gelen 32 sivil toplum örgütü, Şırnak Valisi, Cizre Emniyet Müdürü ve Kaymakam'ı istifaya davet etti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında Cizre'de yaşanan olayları değerlendirdi.

' 90'lı yıllarda da yapılan saldırı, cinayet ve katliamlarda bizim önümüze şu konulurdu; 'bu silahlar envanterimizde kayıtlı değil'...'

Savcının öldürülen Nihat Kazanhan'ın otopsi raporunu avukatlara vermemesini eleştiren Beştaş, emniyet balistik raporunda cismin bir av tüfeğinden çıktığının belirlendiğini belirterek, "90'lı yıllarda da yapılan saldırı, cinayet ve katliamlarda genellikle bizim önümüze şu konulurdu; 'bu silahlar envanterimizde kayıtlı değil'... 'Bunlar TSK'ya ait değil bizimle ilgisi yok' diye faili meçhul olarak kaydedebilir ve bulunmazdı. Nihat Kazanhan'ı kim vurdu, bu otopsi raporunu vermeme gerekçesi nedir? 24 saat sonra otopsi raporu verilmediği halde av tüfeği tespitini, balistik raporu sebebiyle açıklamışlardır. Biz bu belgeye itibar etmiyoruz" dedi.

'İçişleri Bakanı bu kadar çocuğun öldürüldüğü ve faillerinin gizlendiği bir ortamda artık o koltukta oturmamalı'

Cizre'ye Hrant Dink cinayetinde adı geçen Engin Demir'in atanmasına tepki gösteren Beştaş, "Çözüm sürecinin devamından yana olduğunu söyleyen hükümet derhal Emniyet Müdürünü görevden almalıdır. İçişleri Bakanı bu kadar çocuğun öldürüldüğü ve faillerinin gizlendiği bir ortamda artık o koltukta oturmamalı. Ayrıca Cizre'ye doğrudan İmralı'dan mesaj götürüldüğü bir günde bunların yaşanması tesadüf olduğunu hiç kimse iddia edemez" diye konuştu.

'Vali, Emniyet Müdürü ve Kaymakamı istifaya davet ediyoruz'

Bu arada Diyarbakır'da bir araya gelen aralarında HDP, DBP ile 32 sivil toplum örgütü temsilcisinin bulunduğu grup DTK önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Cengiz Günay, Cizre'de yaşananları ve son bir ayda 6 çocuğun öldürülmesi olaylarının çözüm sürecini sabote etmek ve sonlandırma amaçlı olduğunu söyledi.



Nihat Kazanhan'ın polis kurşunuyla öldürüldüğü ifade eden Günay, “Özellikle DTK eş başkanlarının, Sayın Öcalan'ın Cizre'deki olayların durulması amacıyla verdiği mesajı Cizre halkına iletmelerinden iki saat sonra 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın polis kurşunu ile katledilmesini Öcalan'ın toplumsal barışın sağlanmasına yönelik mesajına provokatif bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Vali, Emniyet Müdürü ve Kaymakamı istifaya davet ediyoruz" dedi.