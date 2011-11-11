-İçişleri Bakanı Blake'in öldüğü açıklandı MEKSİKO (A.A) - 11.11.2011 - Meksika İçişleri Bakanı Francisco Blake Mora'nın helikopter kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi. Meksika hükümeti tarafından yapılan açıklamada Blake'i taşıyan helikopterin başkent Meksiko'nun güneyinde düştüğü ve bakanın kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi. 45 yaşındaki Blake, Meksiko'dan ülkenin güneyindeki Morelos'a gidiyordu. Uçakta bulunan diğer 7 kişinin de öldüğü bildirildi. 1990'lı yıllarda siyasete atılan Blake, Temmuz 2010'da içişleri bakanı olarak atanmıştı.