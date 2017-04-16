İçişleri Bakanı: Bir hukuk bürosu, 'FETÖ'den tutuklanan hâkim ve savcıları savunmak için Batılı ülkelerden para aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hâkim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Soylu, Atatürk, Hürriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin siyasi tarihinde yaşananları ve mevcut sistemin yol açtığı sorunları anlattı.

Kendisine verilen görevlere ilişkin bilgi aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Sizden aldığımız bu emaneti namusumuzla, onurumuzla, sizin cesaretinizle, ortaya koyduğunuz kararlılıkla, sizin o 'dik oynama' anlayışınızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Neyimiz varsa... Cesaretimiz varsa sizdendir, güçlü adımlar atıyorsak o da sizdendir Trabzon. Terörle mücadele eden ülkedeki kardeşlerinizden bir tanesiyim. Bu ülkede terörle mücadelenin çok zor olduğunu sizlerde biliyorsunuz çünkü dört bir koldan bu ülkeye saldırıyorlar, dört bir koldan bu ülkeye diz çökertmek istiyorlar. PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, DHKP-C'si... Daha yeni, Almanya Sayın Cumhurbaşkanımıza izin vermemişti değil mi konuşması için. Bugün PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticilerinden bir tanesi Mustafa Karasu, Hamburg'da bir üniversiteye bağlanıyor ve diyor ki 'Hayır vereceksiniz, hayır vermek zorundasınız ki PKK kazansın.' Açık söylüyorlar, net söylüyorlar."

Bakan Soylu, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgi vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İçişleri Bakanlığı’na gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, nasıl yedi düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale’de üzerimize gelmişse bugün de üzerimize geliyor ama nafile Türk milleti ayaktadır."