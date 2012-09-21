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İçişleri Bakanı Şahin basın müşavirini Ağrı'ya sürdü

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hakkında çıkan haberlere engel olamadığı gerekçesiyle Basın Müşaviri Mürselin Tan'ı Ağrı'ya sürdü

21 Eylül 2012 12:17

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, çalışmalarından memnun kalmadığı Basın Müşaviri Mürselin Tan'ı Ağrı'ya sürdü.

Akşam'ın haberine göre, söylemleriyle eleştirilerin odağı olan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, faturayı basın danışmanına kesti. Şahin, yaklaşık bir yıl önce basın müşavirliğine getirdiği Mürselin Tan'ı, Ağrı'ya sürdü. En son bir programa danışmanlık yapan Tan, Şahin'in bakan olmasından sonra İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği'ne atanmıştı.  


Memnun kalmadı


Ancak Tan'ın müşavirliği kısa sürdü. Edinilen bilgiye göre; Tan, 15 gün önce Şahin'in talimatıyla Ağrı'ya sürüldü. Basın müşavirliği kadrosundan alınan Tan, Ağrı Valiliği'ne 'veri hazırlama ve kontrol işletmeni' olarak tayin edildi. Sürpriz atamada, Şahin hakkında basında çıkan eleştirel haber, yorum ve karikatürlerin önüne geçilememesinin etkili olduğu öne sürüldü.

Mürselin Tan, atamanın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idari yargıda bakanlık aleyhine dava açtı. İdari yargı, atamayı iptal eder ya da yürütmesini durdurursa Tan, görevine geri dönecek. Öte yandan Tan'ın gönderilmesinin ardından Şahin'in basın danışmanlığını fiilen Hasan Basri Ilık üstlenmiş oldu. Şahin, Ordu'daki seçim kampanyaları sırasında yerel medyayla ilişkilerini yürüten Ilık'a danışmanlık kadrosu vermiş, Ilık'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ndeki kadrosu da İçişleri Bakanlığı'na alınmıştı.

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