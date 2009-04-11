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Dünya

İçişleri Bakanı, Bağdat'ta terör toplantısında

11 Nisan 2009 16:35

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen terörle mücadele toplantısına katılıyor.

Atalay'a sivil ve askeri yetkililerin eşlik ettiği toplantıya Amerikalı, Türk ve Iraklı yetkililer katılıyor.

Toplantıya Irak tarafından Irak Ulusal Güvenlik Bakanı Şirvan Kamil Sebtial-Vaili, iki askeri yetkili, Kuzey Irak'tan iki yetkili, ABD tarafından ise ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Christopher Hill ve iki askeri yetkili katılıyor.

Toplantıdan sonra basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Atalay ve beraberindeki heyetin, temaslarını bitirdikten sonra akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

Bugünkü toplantıda, son 3 ayda terör örgütü PKK konusunda neler yapıldığı tartışılıyor.

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