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İçişleri Bakanı 'ayak kırma' talimatı vermişti; Başbakan'dan polise 'hukuk' uyarısı

"Şiddetle mücadele ederken güvenlik görevlilerimiz aklı selim ve hukuk içerisinde kalmak durumundadır"

18 Ocak 2018 14:08

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait" talimatını verdiği polislere yönelik yaptığı konuşmada hukuk içerisinden çıkmama uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Ankara'ya çağrılan 81 ilin emniyet müdürüne konuşan Başbakan Yıldırım, "Şiddetle mücadele ederken güvenlik görevlilerimiz aklı selim ve hukuk içerisinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir" dedi.

Yıldırım, ABD'den gelen 'Sınır Güvenlik Gücü' açıklamalarını da "ABD'den farklı açıklamalar geliyor. Bunlar kafa karışıklığının ifadesidir" sözleriyle değerlendirdi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın" demişti.

Soylu, bu ifadeleri üzerine hukukçulardan tepki çekmişti. Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Soylu, bu sözleri 2 yıldır söylediğini ancak kimsenin yapmadığını dile getirmiş ve "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım" ifadesini kullanmıştı.

Soylu bir başka açıklamasında da "İki gündür yazarak, çizerek üzerime geliyorlar. Kendilerince bir şeyler yazıyorlar" diye konuşmuştu. En son olarak CHP'li ve barolar, Soylu'nun makamını kötüye kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

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