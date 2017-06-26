İçişleri Bakanı: Arkadaşlarımız canlı bombaları üzerlerine atlayarak yakaladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm güvenlik güçlerinin en üst düzeyde dikkat ve moralle görevlerinin başında olduğunu kaydederek, önlerinde tarihi fırsatın durduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Bugün topyekûn Türkiye'ye çullanmalarının ve etrafında hatlar açarak Türkiye'yi hareketsiz hale getirmek istemelerinin temel sebebi budur. Kahraman arkadaşlarımız, Hatay'a intikal etmeye çalışan 5 DAEŞ'li teröristin üzerine atlayarak onları etkisiz hale getirdi. Bu şu demektir; 'Sen milletime bir şey yapma. Ben onun üzerine atlayarak onu etkisiz hale getireyim. Benim canıma ne olursa olsun.' 2 terörist dün etkisiz hale getirildi. Bütün güvenlik kuvvetlerimiz, her biri en üst seviyede dikkatle ve yüksek bir moralle görevinin başındadır" diye konuştu.