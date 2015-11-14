İçişleri Bakanı: 'Almanya da tehdit altında'



Berlin'de düzenlenen Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki toplantıya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Federal hükümetin iltica koordinatörü Peter Altmaier ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel de katıldı.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, "Durum ciddi. Şimdi hükümetin, parlamentonun, halkın ve Avrupa'nın birlik olma vaktidir" dedi.

Toplantıda Paris'te düzenlenen saldırıyı değerlendirip, Almanya açısından muhtemel sonuçlarını ele aldıklarını ifade eden İçişleri Bakanı, "Almanya da eskiden olduğu gibi güçlü bir şekilde uluslararası terörizmin hedefleri arasında bulunuyor" diye konuştu.

Güvenlik birimlerinin saldırının Almanya'daki muhtemel uzantıları üzerinde de durduklarını söyleyen de Maiziere, bu bağlamda geçen hafta Bavyera Eyaleti'nden Fransa'ya giderken otomobilinde çok sayıda silahla yakalanan 51 yaşındaki bir kişinin de cuma günkü saldırılarla olası ilişkisinin mercek altına alındığını kaydetti.

Bakan Almanya'da güvenlik birimlerinin İslamcı terör olasılığı ve aşırı sağ kesimden gelebilecek bir intikam eylemine karşı da yoğun şekilde hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya'da cuma gecesinden itibaren polis birliklerinin sayıları fazlalaştırıldı, hava ve demir yolu ulaşımında güvenlik denetimleri arttırıldı.