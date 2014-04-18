İçişleri Bakanı Ala: Taksim kutlama yeri değil

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 1 Mayıs kutlamalarına Taksim’de yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Yenikapı ve Maltepe Meydanlarını işaret etti. Bakan Ala, “Yasaklama yok. Taksim kutlama yeri değil” dedi.

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AKP Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ala, "1 Mayıs için Taksim konusunda muhalefetin ısrar var, gelişmeler ne olacak?" diye sorulan Ala, "Biz, 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamı içerisinde vatandaşlarımızın güvenliğini de devlet olarak sağladığımız bir ortamda yapılmasını istiyoruz. Bu hükümet döneminde 1 Mayıs tatil edilmiştir, bayram olarak ilan edilmiştir, ilk defa Taksim'de kutlanmasına izin verilmiştir, ama biz vatandaşlarımıza çok daha güzel imkanları olan Yenikapı Meydanı'nı inşa ettik ve sunduk. Daha başka meydanlar var. Başka bir sendikamız da başka bir meydanımızda, belirlenmiş meydanda kutlamayı yapıyor. Demokratikleşme paketiyle bundan sonra tespit edilecek meydanların tespiti sürecinde sivil toplum örgütlerinin de görüşlerinin alınması kuralını getirdik. Biz, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin, bayram kutlamalarının çok daha iyi şık bir ortamda yapılması için bütün düzenlemeleri ve tedbirleri alıyoruz. Burada tek birimin ya da sendikanın ya da başka birkaç sendikanın talebiyle bütün vatandaşlarımıza sorun üretecek bir kararı istemek doğru değil, vermek de doğru değil. Bir yasaklama yok, bunun açıkça adını koyalım, zaten orası kutlama yeri değil, kutlama yeri olarak belirlenmiş yerlerde de bu talep edenler bu platformlar gelip gayet nezih bir biçimde, şık biçimde 1 Mayıs Bayramlarını kutlayabilirler. Orası da Yenikapı'dır, Maltepe'dir, başka bir sendikamız da Kadıköy'de kutlayacaktır, onun için adını doğru koymak gerekir. Süreçlerde onların da görüşleri alınarak, kamu otoritesi tarafından belirlenecektir." dedi.

"Neden Taksimi açmıyorsunuz?" diye sorulan Ala, "Peki neden Yenikapı'ya gidilmiyor, Yenikapı'da merkez değil mi? Biz, toplantı yerine karar verirken onlarca faktör dikkate alınır bir olumsuzluk halinde tahliye planları, şehin diğer çalışan insanlarının ve esnafın zarar görmemesi, vatandaşların yollarının kesilmemesi. Taksim'de bir kutlama olduğu zaman İstanbul duruyor. 15 milyon insanın seyahat özgürlüğünü kısıtlamak durumunda kalıyoruz güvenlik ve tedbir alabilmek için. Onun için Yenikapı'da Maltepe'de İstanbul'da şehrin merkezi diyemeyeceğimiz bir yer var mı? Taksim eskiden İstanbul merkeziydi. Şu an onlarca var. Birine bir ayrıcalık sağlama durumu olsa burada itirazları anlarım. İtiraz edenlerin kendilerine ayrıcalık sağlanmasını istiyorsa burada da bir yanlış var." şeklinde cevap verdi.