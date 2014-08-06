İçişleri Bakanı Ala: Dinlemelerin kapsamı çok büyük operasyonlar sürecek

Abdülkadir Selvi'nin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Efkan Ala, "57 ilde soruşturma devam ediyor, bütün iller incelenecek. Sayın Başbakan mı dinleniyor, bunlar nerelere servis ediliyor? Daha bunlar da ortaya çıkacak." dedi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 'Yasadışı dinleme konusunda 57 ilde soruşturma devam ediyor, bütün iller incelenecek' dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, TVNET'te Abdulkadir Selvi'nin sunduğu Başkent programının konuğu oldu. İstanbul merkezli casusluk ve dinleme soruşturmalarını değerlendiren Ala, 'Türkiye o dönemde çok ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Siyasi irade ve Türkiye'nin iskirarı, yakaladığı kalkınma ivmesi gerçekten büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı' dedi.

Usulsüz dinlemelerin tespit edildiğine dikkat çeken Ala, idari ve adli soruşturmaların yapıldığını söyledi. Ala, 'Bütün bu suç uydurma, suç oluşturma, devlet içine çöreklenmiş bir şebeke, paralel yapının kimin amaçlarına hizmet ettiği, kimlerle ilişki içerisinde olduğu savcılar ve müfettişler tarafından sorgulanıyor, gereği yapılıyor' dedi.

22 Temmuz'un devamı

Bugün 14 ilde paralel yapının emniyet ayağına yapılan operasyonun 22 Temmuz operasyonunun devamı olduğunu belirten Ala, 'Kim suç işlerse bu, bugün ya da yarın mutlaka cezasını bulur. Hala hele devlete, milli menfaatlara, ulusal güvenliğimize karşı suç işlenmişse bunu kimse örtpas edemez, kimsenin gücü de yetmez. Ulusal güvenlikten bahsediyoruz. Sayın Başbakan mı dinleniyor, bunlar nerelere servis ediliyor? Daha bunlar da ortaya çıkacak. Bu memlekette hiçbir şey gizli kalmaz' şeklinde konuştu.

Tüm iller incelenecek

Sözde Tevhid Selam dinlemeleri kapsamında yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi veren Bakan Ala, '57 ilde soruşturma devam ediyor, bütün iller incelenecek. Daha diğerleri de çıkacak ortaya' ifadelerini kullandı. 'Bunlara da bir operasyon yapılacak mı?' sorusuna Ala, 'Suç işlenmiş, suç örtülür mü? Dinlemelerin kapsamı çok büyük, operasyonlar sürecek' ifadelerini kullandı. Ala, Jandarma Genel Komutanılığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması konusunda çalışmaların yapıldığını belirtti.