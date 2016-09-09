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İçişleri Bakanı: 28 belediyenin yönetimi 15 gün içinde Kandil’den milletin iradesine geçecek!

"20 bin polis alınacak, 10 bini Özel Harekat'ta görevli olacak"

09 Eylül 2016 20:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanun Hükmünde Kararname yetkisiyle 15 gün içinde 28 belediyenin yönetimi Kandil'de teröristlerde değil milli iradede olacak" dedi.

Soylu, 20 bin polis alınacağını duyurdu. Soylu, polislerin 10 bininin Özel Harekat'ta görevli olacağını duyurdu.

Soylu, “Önümüzdeki dönem 20 bin polis alacağız” dedi.

Öte yandan Bakan Soylu kamuoyunda tepki toplayan elektronik radar uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmış, sistemden pay almak isteyen belediyeler adeta sıraya girdi. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurdu.

Yetki KHK'dan

672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) “Belediye ve bağlı idarelerin terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağladığı gerekçesiyle valilik tarafından belediye veya bağlı idare taşınırlarına, bölgenin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulabilecek” ifadesi yer alıyordu.

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