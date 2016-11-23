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İçişleri Bakanı: 258 silahlı, bombalı terör eylemi engellendi

Soylu, 2016 yılındaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu

23 Kasım 2016 21:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016 yılında istihbari çalışmalar neticesinde polis bölgesinde PKK/KCK terör örgütünün 214, DEAŞ terör örgütünün 34, aşırı sol terör örgütlerinin 10 silahlı, bombalı terör eylemi engellendi" dedi.

 Soylu, "Biz sadece teröristlerle mücadele etmiyoruz. Terörü ortaya çıkaran, var eden, diri tutan, destekleyen tüm etkenler ve yapılanmalarla da mücadele ediyoruz. Açık ve net ifade etmek isterim ki değil teröriste silah veren, moral verene bile tahammülümüz yoktur" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nda 21 bin 929 personeli 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında ihraç edildiğini belirtildi.

Soylu, soruşturmaların ardından 3569 kişinin de görevine iade edildiğini söyledi.

 

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