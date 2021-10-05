İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Yurt içindeki terörist sayısı 189'un altına indi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bütün bu kararlılığın neticesinde yurt içindeki terörist sayısı, bugün 189'un altına inmiştir" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son 1 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Çataklı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Eren Operasyonları'nın ilkbahar-yaz ayağını bitirdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sonbahar-kış safhasına geçtiklerini söyledi.



Çataklı, 15 Nisan-1 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 bin 850 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2021 Eylül ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 716 kırsal operasyon ve şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanmasına yönelik 1245 operasyon düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu operasyonlarda, terör arananlar listesinde turuncu kategoride aranan 1 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 26'sı ölü, 54'ü sağ, 1'i yaralı, 14'ü teslim olarak ele geçirilmiştir.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden 69'u PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 2'si sol terör örgütü mensubudur. Gözaltına alınan şüphelilerin 375'i PKK/KCK, 1353'ü FETÖ, 209'u DEAŞ, 59'u sol terör örgütü mensubudur. Tutuklananların ise 65'i PKK/KCK, 264'ü FETÖ, 23'ü DEAŞ ve 7'si sol terör örgütü mensubudur.



Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde eylül ayında 46 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 30'u ağır ve uzun namlulu 55 silah, 8 adet mayın ve EYP, 115 adet el bombası, 188 kilo patlayıcı madde, 5 bin 680 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Eylül ayında toplam 8 terör eylemi engellenmiştir."

"Eylül ayında 26 kadın hayatını kaybetti"

Çataklı, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında eylül ayında 26 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, "24 Mart 2018 itibarıyla hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği 'KADES' uygulamamız 2 milyon 627 bin 907 indirilme sayısına ulaşmıştır. Uygulama ile bugüne kadar 218 bin 63 ihbar alınmıştır.



Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 674 vakanın takibi yapılmış olup halen 239 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" dedi.

"Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 715 bin"

Çataklı, eylül ayında terör suçları kapsamında, 13 bin 930 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını ifade ederek, "Düzensiz göçle mücadelede 2021 yılı Eylül ayında, 3 bin 682'si denizlerde olmak üzere toplam 15 bin 434 düzensiz göçmen ve 773 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 465 bin 751, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 715 bin 913 kişidir." dedi.



