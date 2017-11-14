İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Şemdinli'de

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman\'ı makamında ziyaret etti. Ersoy, daha sonra kurum amirleri, muhtar ve esnafla toplantı yaptı.

Şemdinli\'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman\'ı makamında ziyaret edip, ilçenin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. İçişleri Bakan Yardımcıs Ersoy daha sonra Hakkari Valisi Cüneyt Orhan ile birlikte Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu\'nda düzenlenen toplantıda kurum amirleri, muhtar, esnaf ve halk ile bir araya gelip sorunlarını dinledi ve ilçenin soranlarına yönelik çözüm önerilerini ele aldı. Basına kapalı toplantı ardından Bakan Yardımcısı Ersoy, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret edip, sohbet etti.



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