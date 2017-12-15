İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Derik'te açılışa katıldı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, geldiği Mardin\'in Derik ilçesinde, Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi\'ni hizmete açtı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberindeki Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek ile birlikte Derik ilçesini ziyaret etti. Ersoy ve beraberindekiler, Derik Kaymakamı Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, kamu kurum amirleri ile sivil toplum kurum temsilcileri tarafından karşılandı. Cuma Namazını Cevizpınar Mahallesi Tacarlar Camii\'nde kılan Ersoy, daha sonra aynı mahallede vefat eden 85 yaşlarındaki Davut Tunç\'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Öğle yemeğinde Derik tavası yiyen Ersoy ve beraberindekiler, kaymakamlık makamına geçerek yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Kafkas\'tan bilgi aldı. Ersoy, daha sonra Derik Belediyesi tarafından yapılan Diyarbakır Caddesi\'ndeki Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezi\'nin açılışına katıldı. Ersoy, merkezdeki kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, \"Derik güzel bir yer, huzurun sağlanması ve sizlerin de buna destek olmanız gerekir\" dedi.

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