İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sosyal medyada 'Sessiz İstila'yla ilgili paylaşım yapan hesapların yüzde 31’i FETÖ yanlısı

"- Ülkemizde maalesef her gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayış da var.

- 192 ülkeden 1 milyon 417 bin ikametli var. Bunlar düzenli göçmen. Bunların içerisinde öğrenciler var, iş insanları var. - 192 ülkeden 1 milyon 417 bin ikametli var. Bunlar düzenli göçmen. Bunların içerisinde öğrenciler var, iş insanları var.

- Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Kayıtlarımızda, geçici koruma altında olan 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var. - Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Kayıtlarımızda, geçici koruma altında olan 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var.

- Eskiden yalan söylemek yüz kızartıcı bir durumdu. Ama maalesef geldiğimiz aşamada yalan işi sistematik bir hale geldi. Göçmenler üzerinden maalesef çok büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldık. - Eskiden yalan söylemek yüz kızartıcı bir durumdu. Ama maalesef geldiğimiz aşamada yalan işi sistematik bir hale geldi. Göçmenler üzerinden maalesef çok büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldık.