İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sosyal medyada 'Sessiz İstila'yla ilgili paylaşım yapan hesapların yüzde 31’i FETÖ yanlısı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına konuk oldu.
Programda açıklamalarda bulunan Çataklı, 'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair, "’Sessiz istila’’ etiketiyle yapılan tüm paylaşımları arkadaşlarımız inceledi. Bu paylaşımların yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu bot hesapları incelediğimizde de yüzde 31’nin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu gördük" dedi.
Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.
İsmail Çataklı'nın yaptığı açıklamalardan bazı konu başlıkları ise şöyle:
"Düzenli göçmenlerin içerisinde öğrenciler var, iş insanları var"
"- Ülkemizde maalesef her gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayış da var.