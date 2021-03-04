İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ‘durumu iyi’ olan illeri uyarı: Tedbirlerde çerçeve değişecek

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni normalleşme döneminde hayata geçirilen 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Diyarbakır'daki denetimlere katıldı. Diyarbakır'ın iyi bir durumda olduğunu ve bu durumu korumak gerektiğini belirten Çataklı, "Durumu iyi olan iller için söylüyorum, çok dikkat etmemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir, daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz, dolayısıyla alınan tedbirlerde de çerçeve değişebilir" dedi.

Türkiye genelinde 260 bin personelin denetime katıldığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, Diyarbakır'da da 6 bin personelin denetimlerde görev aldığını söyledi. Bu denetimlere 'dinamik denetim modeli' adını verdiklerini kaydeden Çataklı, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye genelinde 260 bin personelimizle bu çerçevede denetim gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'da da yaklaşık 6 bin personelimiz bu denetimlere katılacak. Sadece personel sayısı bakımından değil, aynı zamanda yönetimin illerdeki idari kademelerinin hepsinin de içinde olacağı bir anlayışla hareket ediyoruz."

"Başa dönmemek için hepimize sorumluluk düşüyor"

Diyarbakır'ın oldukça iyi bir durumda olduğunu ifade eden Çataklı, bu durumu iyi korumanın önemli olduğunu söyledi. Vatandaşları ikna etmek ve onları da kurallara yüksek oranda uymaya teşvik etmenin önemine vurgu yapan Çataklı, "Burada iki konu önemli, birincisi; rehberlik etmek. Yani vatandaşımızı ikna etmek, onları kuralla daha yüksek oranda uymaya teşvik etmek, elbette ki denetimin bir parçası olarak hatalarda ısrar edenlerle ilgili de gereğini yapmak" diye konuştu.

"Zor bir dönemden geçiyoruz son bir yıldır, hem ekonomik hem sosyal bakımdan başta iş yerlerimiz, esnafımız olmak üzere zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz" diyen Çataklı, "Diyarbakır açısından baktığımızda başa dönmemek için herkese hepimize büyük sorumluluk düşüyor. O sebeple vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Bunun sonucunda inşallah bu süreci minimum hasarla atlatıp bu sıkıntıdan kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Durumu değişen iller için farklı tedbirler gündeme gelebilir"

Bir gazetecinin, ilerleyen süreçte risk gurubu yükselecek iller için ek tedbirler hayat geçirilecek mi sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Genelgeler yayınlandı, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var, belli dönemlerde bunlar değerlendirilecek. Onun için hele hele durumu iyi olan iller için söylüyorum, çok dikkat etmemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir, daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz, dolayısıyla alınan tedbirlerde çerçeve değişecek. Bu tamamen alacağımız tedbirlere, ne kadar uyum göstereceğimize, ne kadar omuz verdiğimize bağlı. Aksi halde farklı tedbirler işin doğası gündeme gelebilir" sözleriyle cevap verdi.