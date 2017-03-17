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İçişleri Bakan Yardımcısı: Bizim de Alevi kaymakamımız var!

"Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün"

17 Mart 2017 01:02

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Tunceli’de kitle örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantıda “Bizim de Alevi kaymakamlarımız var” ifadesini kullandı.

Alevi gençlerin devlette işe alınmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Öztürk, "Neticede bu siyasi bir iktidar, kendisiyle ilişkili olmayan bir kesime o kadar büyük bir ağırlık vermediği söylemek mümkün. Ama hiç verilmiyor demek de doğru değil. Alevi kaymakamlar var, 2 il emniyet müdürümüz Alevi" demekle yetindi.

Çözüm sürecine ilişkin de konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı, “Bu süreçlerin tamamı örgüt tarafından istismar edildi ve devlete karşı silahlanma ve güç toplama vesilesi olarak görüldü” iddiasında bulundu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürkalevikaymakam

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