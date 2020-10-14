İçişleri Bakan Yardımcıları AYM üyesi Engin Yıldırım'a istifaya davet etti!

İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ı sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımı nedeniyle istifaya davet etti.

Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Twitter hesaplarından, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı için AYM Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısında bulundu.



Çataklı paylaşımında, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" dedi.

Ersoy ise, "Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!" derken, İnce de "Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz" ifadesini kullandı.

AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.