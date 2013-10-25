İçişleri AB'ye 'pembe bizi bozar' dedi; ehliyetin rengi değişti

AB standardında hazırlanan pembe renkli yeni ehliyetlere mavi ayarı geliyor. 'Kadın kimliğini çağrıştırıyor' şeklindeki şikayetler üzerine yeni ehliyetler yüzde 60 pembe, yüzde 40 mavi tonlarından oluşacak.

AB'ye uyumlu yeni ehliyet tasarımının açıklanmasından sonra İçişleri Bakanlığı’na pembe renkle ilgili çok sayıda şikayet geldi. E-posta ve telefonla, “Tasarım şık ama renk kadın kimliklerini andırıyor. Erkekler alay konusu olabilir” denildi.

Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre İçişleri Bakanlığı, tepkiler üzerine, tasarımı aynı kalmak koşuluyla renkte değişiklik kararı aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki ehliyetler pembe olduğu için yeni tasarımda da pembe ağırlıkta olacak ama açık tonda ve mavi renkle birlikte kullanılacak.

5 renk tonunda tasarım

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası tasarım uzmanları iki rengin değişik tonlarını kullanarak 5 yeni ehliyet tasarımı hazırladı. Tasarımlar İçişleri Bakanı Muammer Güler’in onayına sunuldu. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki düzenlemeyle 25 milyon 626 bin 383 sürücü belgesi değişecek. Polikarbanot kartlara basılacak ehliyetlerin sahtesi yapılamayacak.

AB normlarında hazırlanan yeni sürücü belgeleri; M, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E ve DE sınıfından oluşacak. Ehliyetlerin arka kapağına, optik değişken mürekkeple 15 ayrı sınıfın kullanabileceği araç türlerinin resmi de konuldu. Yüksek güvenlikli ehliyetlerde yansıtmalı optik değişken görüntü ile takograf çipi de yer alacak.