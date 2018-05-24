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İçişleri: 63 operasyonda 374 kişi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi

24 Mayıs 2018 16:06

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, operasyonlarda 374 kişinin tutuklandığı, 968 şüphelinin ise gözaltına alındığı vurgulandı. Açıklamaya göre, 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandı. 

 KOM  birimleri,  63 operasyonda

Görüntü dökümü
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Suç Örgütlerine Yönelik operasyonlarla ilgili bakanlıkça paylaşılan görüntüler

ANKARA, (DHA)

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