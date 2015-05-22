İçişler Bakanlığı: HDP'ye bombalı saldırının faili tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, HDP il binalarına yönelik bombalı saldırıları gerçekleştiren saldırganlardan birinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Adana ve Mersin'de HDP İl Binalarına yapılan bombalı saldırılarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ardından İçişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada, " Şahsın açık kimliği güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren şahsın daha önce 2007 yılında Ankara İlinde yasadışı sol bir örgütün faaliyetlerine katılarak 2911 sayılı Kanuna muhalefet ve kamu malına zarar vermek suçlarından tutuklandığı, yine aynı yılda İstanbul ilinde yasadışı sol bir örgüt faaliyetleri ile irtibatlı olmaktan gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şahsın yakalanmasına yönelik olarak gereken tüm çalışmalar özenle yürütülmektedir" denildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Adana/Seyhan ve Mersin/Akdeniz HDP parti binalarında 18.05.2015 tarihinde saat 10.00 sıralarında el yapımı bombaların patlaması neticesinde 4 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış ve maddi hasar meydana gelmiştir. Patlamalarla ilgili olarak güvenlik güçlerimiz tarafından soruşturmalar derhal ve titiz bir şekilde başlatılmış, yapılan çalışmalarda olayın çiçek saksıları içerisine gizlenmiş patlayıcı düzeneklerinin kullanılması neticesinde meydana geldiği anlaşılmıştır.

Bombalar 1 gün önceden yerleştirilmiş



Güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan yoğun ve titiz çalışmalardan; bombaların bir gün öncesinden şüpheli bir erkek şahıs tarafından bahsi geçen parti binalarına bırakıldığı, şahsın ailesi ile birlikte 1990 yılında Van İlimizden gelerek Adana İlimize yerleştiği, her iki eylemin failinin de aynı şahıs olduğu belirlenmiştir. Şahsın açık kimliği güvenlik birimlerince tespit edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren şahsın daha önce 2007 yılında Ankara İlinde yasadışı sol bir örgütün faaliyetlerine katılarak 2911 sayılı Kanuna muhalefet ve kamu malına zarar vermek suçlarından tutuklandığı, yine aynı yılda İstanbul ilinde yasadışı sol bir örgüt faaliyetleri ile irtibatlı olmaktan gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şahsın yakalanmasına yönelik olarak gereken tüm çalışmalar özenle yürütülmektedir. Bu vesileyle olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."