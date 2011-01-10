T24 - Gümrükte rüşvet soruşturması kapsamında önceki gün Mersin’de gözaltına alınan İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci’nin, polisin operasyon yapacağını öğrenmesi üzerine organizasyona dahil müdürleri “İçinizde polis ajanlar olabilir. Dikkat edin” diye uyardığı ortaya çıktı.





İstanbul’daki gümrükte rüşvet soruşturması kapsamında aylarca şüphelileri takip eden mali polis çok ilginç bilgilere ulaştı. Gözaltındaki İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürü Lütfi Ekinci’nin lüks bir mağazadan birkaç saat içinde 41 bin TL’lik alışveriş yaptığı ve eşine alacağı giysileri özel defile yaptırarak seçtiği tespit edildi. Ekinci’nin polisin operasyon yapacağını öğrenmesi üzerine altında çalışan müdürleri, “İçinizde polis ajanlar olabilir” diye uyardığı da dinlemelere takıldı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Dört gözaltı daha



Atatürk Havalimanı Kargo Gümrüğü ve Ambarlı Gümrük Sahası başta olmak üzere birçok gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dün 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 35’e yükselirken, Başmüdür Ekinci’nin de aralarında olduğu şüphelilerin 4’ünün üst düzey gümrük görevlisi, 19’unun gümrük muhafaza memuru diğer 12 kişinin ise gümrük müşaviri olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, rüşvet çetesi üyelerinin lüks yaşantıları da soruşturma dosyasına girdi. Gümrük çalışanlarının rüşvet çarkından kazanılan paralarla lüks konut ve otomobiller satın alıp bunları yakınlarının üzerlerine kayıt ettirdikleri belirlendi.



Başmüdür Ekinci’nin lüks bir markanın Mersin’deki mağazasından kendisi ve eşi için birkaç saat içinde 41 bin TL’lik giysi aldığı da polise ulaşan bilgiler arasında yer aldı. Ekinci’nin eşine alacağı kıyafetleri mankenlere defile yaptırdıktan sonra tek tek seçtiği, parasını da nakit olarak ödediği belirlendi. İstanbul’da birlikte yaşadığı Tülin isimli sevgilisiyle sık sık telefon görüşmeleri yapan Ekinci’nin hediye için pahalı ziynet eşyalarını seçtiği ve sevgilisinin evinin tüm masraflarını ödediği ortaya çıktı. Ailesi Mersin’de yaşayan Ekinci’nin izne ayrılması üzerine Tülin’in arayıp, “Mersin’de ne yapacaksın? Burada kal izni birlikte geçirelim. Senin buradan gitmeni istemiyorum” dediği telefon takibine takıldı.





Rüşvet eve teslim



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle takibe alınan şüphelilerden “Çantacı” diye tabir edilen gümrük memuru Y.D.’nin biriken hasılatın paylaşımıyla ilgili Ekinci’yle haftada birkaç kez görüştüğü tespit edildi. Polisler çantacı Y.D.’nin restoranda yapılan görüşmede sadece bilgi verdiğini, toplanan rüşvet paralarından Ekinci’nin hakkına düşen paranın evinde teslim edildiği görüntülerle belirlendi.



Polisin operasyon yapacağı bilgilerinin gümrükte çalışan bazı kişilerce Ekinci’ye sızdırılmasıyla çete üyeleri telefon görüşmelerine ara verdi. Ekinci operasyonu haber alır almaz Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Hayrettin Eker’i uyardı. Ortam dinlenmesine takılan Ekinci’nin, “Herkesi topla. Kendilerine çeki düzen versinler. Operasyon yapılacağına dair çok ciddi bilgiler aldım. Personel konuştukları herkese dikkat etsin. Polis içimize ajan sokmuş olabilir. Antrepo çalışanlarıyla da mesafeli durun” dediği iddia edildi.





İhbar edene dayak



Gümrük Masteşarlığı müfettişlerinin yaptığı araştırmalarda İstanbul’da görevli müfettiş yardımcısı Y.Y.’nin rüşvet alan memurlar hakkında rapor düzenleyip savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Haydarpaşa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ihracat giriş-çıkış kapısı önünde bazı memurlarca dövüldüğü bilgilerine de ulaşıldı. Y.Y.’nin haklarında suç duyurusunda bulunduğu memurların çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi.







