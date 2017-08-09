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'İçindeki şeytanı çıkardım' diyerek eniştesini öldüren hükümlü: Psikolojim bozuldu, tutuksuz yargılanmak istiyorum

"Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum"

09 Ağustos 2017 16:35

Bursa'nın Görükle Mahallesi’nde, geçen yıl ekim ayında, 'İçindeki şeytanı çıkardım’ diyerek eniştesi 29 yaşındaki Serdar Uğurlu’ya tabancayla 5 el ateş ederek öldüren 31 yaşındaki Cihan Samut, "Yaşanan olaylardan sonra psikolojim bozuldu, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde geçen yıl ekim ayında, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen  Cihan Samut, kayınvalidesinin evine eşya taşıyan eniştesi Serdar Uğurlu’nun yanına gelerek “içindeki şeytanı çıkaracağım” dedikten sonra tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alındığında ablasını kıskandığı için cinayeti işlediğini öne süren Cihan Samut şöyle konuştu:

“Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağıya kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarak apartman girişinde birkaç kez daha ateş ettim." 

'Susma hakkımı kullanmak istiyorum'

Hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Cihan Samut hakim karşısına çıktı. Savunmasında yaşanan olaylardan sonra psikolojisinin bozulduğunu iddia eden Cihan Samut  “Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Şimdi konuşmak istemiyorum. Daha sonraki duruşmada savunmamı yapacağım, tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.

Öldürülen Serdar Uğurlu'nun eşi Nilüfer Uğurlu ise, kocasını öldüren kardeşinden şikayetçi olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve gelmeyen şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı erteleyip Cihan Samur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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