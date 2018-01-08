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İçindeki çöpü boşaltıp, kovayı çaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece hurda toplayan bir kişi, iş yerinin önünde gördüğü çöp dolu plastik kovayı, içindeki atıkları bahçeye döktükten sonra çaldı

08 Ocak 2018 18:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, gece hurda toplayan bir kişi, iş yerinin önünde gördüğü çöp dolu plastik kovayı, içindeki atıkları bahçeye döktükten sonra çaldı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Çaybaşı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi\'ndeki bir emlakçının önünde geçen pazartesi gecesi meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Caddeden 4 tekerlekli el arabasıyla geçen ve hurda toplayan kimliği belirsiz bir erkek şüpheli, emlakçı önündeki plastik çöp kovasını fark etti. Kovanın yanına gelen hurdacı, etrafta birilerinin olup olmadığını kontrol etikten sonra kapağını açıp, çöpleri bahçeye boşalttı. Plastik kovayı alıp arabasına koyan hurdacı, daha sonra uzaklaştı.
Sabah iş yerine geldiğinde bahçedeki çöpleri gören emlakçı Hasan Alkan, güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Kamerada iş yerinin önüne gelen hurdacının çöpleri bahçeye boşaltıp kovayı çaldığını gören Alkan, hırsızdan çevreyi kirlettiği için şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

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