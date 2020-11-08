İçindeki cinsiyetçi tanımlar nedeniyle tepki çeken Oxford Sözlüğü değişikliğe gitti

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Oxford Üniversitesi Yayınları, sözlüklerinde "kadın" kelimesinin karşısında yer alan bazı ifadeleri cinsiyetçi olduğu eleştirilerinden sonra değiştirdi. Sözlükte yapılan "kadın" tanımında "bir erkeğin eşi, sevgilisi" ifadeleri "bir kişinin eşi, sevgilisi" olarak değiştirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi Yayınları'nın hazırladığı sözlükler bir süredir "kadın" kelimesinin karşısında yer alan cinsiyetçi tanımlar nedeniyle tepki çekiyordu. Eleştirilerin ardından Oxford Üniversitesi Yayınları, sözlükte birden fazla değişikliğe gitti.

Güncellemelerden biri, "kadın" tanımında yer alan ifadeler arasındaki "bir erkeğin eşi, sevgilisi" sözlerinin "bir kişinin eşi, sevgilisi" olarak değiştirilmesiydi. Aynı zamanda kadın kelimesinin eş anlamlıları arasında bulunan "bitch" kelimesinin yanında, "aşağılayıcı, bayat, küçültücü" gibi uyarılar eklendi.

Geçen yıl, Oxford sözlüklerinde "bitch" kelimesinin "kadın" kelimesine eş anlamlılar listesinde yer almasına tepki gösteren bir imza kampanyası başlatılmıştı. Kadın hakları savunucuları, kelimenin yanına uyarı yerleştirilmesine rağmen hâlâ eş anlamlılar listesinde yer almasından hayal kırıklığı duyduklarını söyledi.