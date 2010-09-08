T24 LogoT24 Logo
Dünya

İÇİNDE 3 TÜRK'ÜN BULUNDUĞU MALTA GEMİSİ KAÇIRILDI NAİROBİ (A.A)

08 Eylül 2010 22:00

-İÇİNDE 3 TÜRK'ÜN BULUNDUĞU MALTA GEMİSİ KAÇIRILDI NAİROBİ (A.A) - 08.09.2010 - Somali açıklarında, 15'i Gürcü 3'ü Türk 18 kişilik mürettebatın bulunduğu Malta bandıralı bir ticari gemi korsanlarca kaçırıldı. Avrupa Birliği'nin korsanlığa karşı özel gücü NAVFOR'dan yapılan açıklamaya göre "MV OLIB G" adlı gemi, tavsiye edilen transit koridorunda, koridorun batı kısmında Aden Körfezi'nde ilerlerken kaçırıldı. Bölgedeki uluslararası deniz gücü "Task Force 151"e ait bir helikopter, USS Princeton savaş gemisinden havalanarak gözlem yaptı ve kaçırılan geminin güvertesinde 2 korsanın varlığını tespit etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24