-İÇİNDE 3 TÜRK'ÜN BULUNDUĞU MALTA GEMİSİ KAÇIRILDI NAİROBİ (A.A) - 08.09.2010 - Somali açıklarında, 15'i Gürcü 3'ü Türk 18 kişilik mürettebatın bulunduğu Malta bandıralı bir ticari gemi korsanlarca kaçırıldı. Avrupa Birliği'nin korsanlığa karşı özel gücü NAVFOR'dan yapılan açıklamaya göre "MV OLIB G" adlı gemi, tavsiye edilen transit koridorunda, koridorun batı kısmında Aden Körfezi'nde ilerlerken kaçırıldı. Bölgedeki uluslararası deniz gücü "Task Force 151"e ait bir helikopter, USS Princeton savaş gemisinden havalanarak gözlem yaptı ve kaçırılan geminin güvertesinde 2 korsanın varlığını tespit etti.