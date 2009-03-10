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Spor

'İçim cız ediyor'

Terim, Dünya Kupası eleme grubundaki İspanya maçı öncesi yaşanan sakatlıkların, kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

10 Mart 2009 02:00


Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Dünya Kupası eleme grubundaki İspanya maçı öncesi üst üste yaşanan sakatlıkların, kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Terim, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen Milliyet Gazetesi Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Terim, İspanya maçı öncesi tek sıkıntılarının, yaşanan sakatlıklar olduğunu kaydederken, ''İspanya maçı yaklaşıyor ve sakatlıklardan dolayı içimiz cız ediyor'' ifadesini kullandı.

Terim, şöyle konuştu: ''Maalesef, İspanya maçı öncesi birkaç eksiğimiz şimdiden var. İnşallah bu sayı artmaz. Çünkü tek problemimiz bu. En son Hamit Altıntop'un durumu da öyle. Bugün doktorumuzla durumunu konuşacağız. Onun dışında hangi oyuncumuzu sahaya koyarsak koyalım, yüksek performans alacağımızı biliyorum, ama bu kadar önemli bir zamanda bunlar hoşumuza gitmeyen şeyler.''


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