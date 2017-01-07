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'İçerde' ekibi Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı!

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı

07 Ocak 2017 14:23

Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi yoğun kar nedeniyle Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı.

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.

Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.

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İçerde ekibiBelgrad OrmanımahsurİstanbulNebil SayınTwitterFacebookAKUT

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