'İçerde' ekibi Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı!

Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi yoğun kar nedeniyle Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı.

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.



Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.

İçerde dizi ekibi Belgrad Ormanında mahsur kaldı. @AKUT_Dernegi @ibbAkom @cnnturk Şu an mesajlaşabiliyoruz ancak yakıtları bitmek üzere. — Ahmet Bilgin (@bilginahmett) 7 Ocak 2017

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.

Belgrad Ormanında mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Konu ile ilgileniyoruz. — AKUT (@AKUT_Dernegi) 7 Ocak 2017