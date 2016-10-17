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Spor

Icardi penaltı kaçırdı, taraftarlar evinde saldırdı!

Inter bugün sahasında Cagliari'ye 2-1 yenilirken, Inter Ultras taraftar grubuna üye yaklaşık 40 kişi Arjantinli futbolcuya evinin önünde saldırmaya çalıştı

17 Ekim 2016 11:34

Inter'de taraftarlar ile takımın yıldızı Mauro Icardi arasında kriz çıktı. Taraftarlar bugün Icardi için "Sen kaptan değilsin, adam hiç değilsin. B*k herif!" şeklinde pankart açmıştı.

Inter bugün sahasında Cagliari'ye 2-1 yenilirken, Inter Ultras taraftar grubuna üye yaklaşık 40 kişi Arjantinli futbolcuya evinin önünde saldırmaya çalıştı.

Taraftarın Icardi'den bu denli nefret etmesinin nedeninin, futbolcunun geçtiğimiz günlerde yazdığı kitap olduğu öğrenildi.

Icardi, otobiyografi kitabının bir bölümünde 2015'te bazı Inter'li taraftarlarla tartışma yaşadığını ve bu kişileri "Arjantin'den 100 gangster getirip hepinizi olduğunuz yerde öldürtürüm" diyerek tehdit ettiğini yazmış.

Yani Inter'li taraftarla Icardi arasındaki gerginliğe futbolcunun özel yaşantısı değil bu iddiası neden oldu. 

Nitekim akşam saatlerinde Icardi'nin önünde toplanan bazı taraftarlar, "Biz buradayız? Arjantinli arkadaşların ne zaman gelecek? Bizi uyaracak mısın yoksa bu işi bir korkak gibi mi yaptıracaksın?" pankartı açtılar.

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