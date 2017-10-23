'İç tüzük değişikliği meyvesini verdi': Muhalefet boş sıralara konuşuyor, her 10 önergeden 1'i iade ediliyor!

AKP ve MHP’nin “yasamanın etkili yapılacağı” iddiasıyla getirdiği iç tüzük değişikliğiyle 'meyvesini verdi'. Muhalefetin yoklama talebine getirilen kısıtlama nedeniyle iktidar milletvekilleri TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bile katılmamaya başladı. Muhalefet konuşmalarını iktidar milletvekillerinin olmadığı boş koltuklara yaparken TBMM Başkanlığı her 10 önergeden 1'i geri çevirmeye başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yeni iç tüzük hükümlerinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte muhalefetin yoklama talebinde bulunma hakkı; yasa görüşmelerinin başında ve sonunda olmak üzere ikiye indirilmişti. Kamuoyunda haftalarca tartışılan imamlara nikâh kıyma yetkisi veren tasarının TBMM’deki görüşmelerinde; yeni İçtüzük hükümlerine göre muhalefetin yoklama talebine sınırlama getirilince genel kurulda AKP sıraları neredeyse boş kaldı. Muhalefet sözcüleri boş sıralara konuşma yaparken düzenleme yasalaştı. Muhalefetin parlamentodaki yürütmeyi denetim yetkilerinin başında gelen araştırma önergeleri ve soru önergeleri de iade engeline takılıyor. 26. dönemde muhalefetin iktidara yönelttiği her 10 önergeden biri TBMM Başkanlığı tarafından çeşitli gerekçelerle iade edildi.

Bu kapsamda TBMM Başkanlığı, yeni yasama yılının başında HDP’nin barış talebiyle imza toplayan akademisyenlerle ilgili araştırma önergesinde bazı cümlelerin üzerini çizerek, çıkarılmasını talep etti. TBMM Başkanlığı, söz konusu araştırma önergesinde yer alan “Kısa bir süre içerisinde imzacı akademisyenlere yönelik gözaltı, tutuklama, işten çıkarma, tehdit, istifaya ya da emekliye ayrılmaya zorlanma, idari görevlerden el çektirilme, mobbing ve bunun gibi hukuksuz birçok uygulama ardı ardına yaşanmaya başlandı” cümlesinin çıkarılmasını istedi. HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın sunduğu araştırma önergesinde Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’yle ilgili işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması talep ediliyordu. Ancak önerge TBMM Başkanlığı’nca “kaba ve yaralayıcı” olduğu gerekçesiyle iade edildi.