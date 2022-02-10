İç turizm zamlanıyor: Erken rezervasyonda yüzde 50, sezonda yüzde 100 artış beklentisi!

Jolly CEO'su Mert Vardar , iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde 100'e varabileceğini söyledi.

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT'te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirterek, "Kasım-Aralık-Ocak'ta kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.