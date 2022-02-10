İç turizm zamlanıyor: Erken rezervasyonda yüzde 50, sezonda yüzde 100 artış beklentisi!

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT'te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirterek, "Kasım-Aralık-Ocak'ta kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir" dedi.
Reuters'ın aktardığına göre Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.
Vardar, "2022 ortalaması olarak yüzde 40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim yüzde 46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken rezervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan yüzde 100 artış olabilir. En az yüzde 40 ama bazı otellerde yüzde 100'lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az yüzde 60-100 arası daha pahalıya satış olacak" ifadelerini kullandı.