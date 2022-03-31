İç sularda av yasağı yarın başlıyor

Karadeniz'de iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı yarından itibaren başlıyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

Müdür Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Av yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak çerçevesinde olduğu unutulmamalıdır. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında, Samsun sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl- Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım” dedi.