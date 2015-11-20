İç savaşın sürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giden Papa zırhlı araç kullanmayacak

İç savaşın süregeldiği Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek olan Papa Francesco’nun, zırhlı araç ve kurşun geçirmez yelek kullanmayacağı açıklandı.

DHA'nın haberine göre, Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi, Papa Francesco’nun, 25-30 Kasım tarihleri arasında 11’inci uluslararası gezisini oluşturacak olan Kenya, Uganda ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ni kapsayan seyahatinin programını açıkladı.

İlk kez Afrika'ya gidiyor

Papa’nın, hayatı boyunca ilk kez bu kıtaya gideceğini söyleyen Lombardi, ruhani liderin, Hristiyan nüfusunun giderek arttığı ve şiddetle damgalanmış o kıtaya barış ve uzlaşma mesajı götüreceğini belirtti. Peder, özellikle Avrupa’da endişeye yol açan 13 Kasım’daki Paris saldırılarının, Papa’nın bu seyahat programını etkilemediğini vurguladı.

6. Paul ve 2. Jean Paul’den sonra bu kıtayı ziyaret edecek 3’üncü Katolik ruhani lider olan Papa Francesco’nun gezisi, Kenya’nın başkenti Nairobi’den başlayacak. Başkan Uhuru Kenyatta ve Kenya otoriteleriyle bir araya gelecek olan Papa, dini etkinlikler ve bazı buluşmaların yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Yerleşkesi’nde bir konuşma yapacak.

1 milyon kişinin katılması beklenen bir ayini yönetecek

Papa ayrıca Nairobi’de, 1 milyon kişinin katılması beklenen bir ayini yönetecek. Lombardi, güvenlik endişelerine rağmen ruhani liderin burada, üstü açık papalık cipi “Papamobile” ile halkın arasında gezeceğini söyledi.

27 Kasım’da Uganda’da Başkan Yoweri Museveni ile buluşması, Katolik din adamlarıyla bir araya gelmesi ve 100 bine yakın gencin katılacağı bir ayini yönetmesi beklenen Arjantinli Papa’nın seyahatinin en hassas noktası ise Orta Afrika Cumhuriyeti olacak.

Lombardi, tüm güvenlik problemlerine rağmen Papa’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ne gitmek istediğini aktararak, Vatikan Jandarması Komutanı Domenico Giani’nin oradaki güvenlik durumuna ilişkin çalışmalar yaptığını, öngörülemeyen şeyler yaşanması halinde ona göre hareket edeceklerini söyledi.

Papamobil'i kullanacak

Lombardi, Papa’nın bu ülkede de zırhsız, üstü açık cip kullanacağını açıklarken, “Papa, bildiğiniz üzere insanlarla direkt temasa geçmeyi seviyor” dedi. Sözcü, ruhani liderin kurşun geçirmez yelek giyeceği iddialarını ise yalanladı.

29 Kasım’da başkent Bangui’de geçiş dönemi Başkanı Catherine Samba-Panza ile görüşecek ve bir göçmen kampını ziyaret edecek olan Papa, 30 Kasım’da ise Koudoukou Camii’nde Müslüman toplumu ile bir araya gelecek.

Sözcü Peder Lombardi gazetecilerin, “Paris saldırılarından sonra Papa’nın Müslümanlara yönelik mesajı değişir mi?” sorusunu,

“Değişmeyecek. Papa, her zaman diyalogçu, barış için çalışan, köprüler kuran, sosyal yaşam için ortak sorumluluk, kişiye ve başka şeylere inananlara saygı duyulmasını söyleyendir. Aynı zamanda şiddeti meşrulaştırmak için Tanrı’nın adının kullanılmasının küfür olduğunu da. Papa, Müslümanlar ve Hristiyanların birlikte yaşaması mesajını da veriyor” diye konuştu.