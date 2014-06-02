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Dünya

İç savaş Suriye'yi 40 yıl geri götürdü

Üç yıldır süren savaşın ülkeye faturası 143 milyar dolar olarak tahmin ediliyor

02 Haziran 2014 14:37

İç savaşın Suriye'ye kaybettirdikleriyle ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ve Suriye Politik Araştırmalar Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan raporda, çatışmaların ve savaşın Suriye'de yarattığı hasar bütün boyutlarıyla gözler önüne serildi.

Sabah’ın haberine göre, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel yönden ülkenin tam anlamıyla çöktüğü kaydediliyor ve iç savaş nedeniyle Suriye'nin en az 40 yıl geri gittiği vurgulanıyor. Ülkede yaşayan insanların en az yüzde 54'ünün aşırı derecede fakirlik ve ihtiyaç içinde bulunduğu belirtilen raporda, yüzde 20'lik bir kısmın da temel ihtiyaçlarını güçlükle temin edebildiği açıklandı.

Raporun hazırlık çalışmalarına katılan BM yetkililerinden Alex Pollock, Suriye'de şu anda işsizliğin de büyük bir sorun halinde ortada durduğunu söyledi. Pollock, çatışmalar nedeniyle en az 2,5 milyon kişinin işini kaybettiğini belirtti. Suriye Politik Araştırmalar Merkezi'nden Rabia Nasır da, 2013 sonu itibariyle iç savaşın Suriye'ye maliyetini 143 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini açıkladı. Raporda ayrıca sağlık sisteminin çöküşü nedeniyle can kayıplarının daha da arttığı vurgulanarak, ülkede bulunan 91 devlet hastanesinin 61'inin yerle bir edildiğinin, 53 özel hastane ve kliniğin de ciddi şekilde etkilendiğinin altı çizildi. 

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