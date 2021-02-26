İç politikadan elini ayağını “mecburen” çektiğini söyleyen Bülent Arınç, vakıf kuracağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5 kanalında Necmettin Erbakan’ın vefatının yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda konuştu. Arınç “Bugün iç politikadan artık elini ayağını 'mecburen' çekmiş bir insan olarak, bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. Siyaset üzerine bir vakıf kurmak niyetindeyim" dedi.

“Millî Görüş” hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın vefatının yıldönümü nedeniyle Erbakan’a dair düşüncelerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Mükemmel bir insandı. Allah, ondan ebediyen razı olsun. Tabii onun idealleri, bir taraftan ‘Millî Görüş’, bir taraftan ‘Âdil Düzen’, bazen de ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’ ideali hamdolsun onun hayatı boyunca takip etti. Ahlâklı, inanca dayalı bir siyasetin, Allah rızası için millet menfaatine nasıl siyaset yapılabileceğini bizlere gösterdi. Bugün de o yolu takip eden çok insan var. Biz de AK Parti’de doğrusu özellikle kuruluş yıllarımızda bu öğretileri, bu prensipleri, kendi özel hayatımızda da siyasetimizde de temel unsurlar olarak kabul ettik. Bugün için bunları lütfen bana sormayın; ama o yolda epeyce mesafe kat ettiğimizi de söyleyebilirim” diye konuştu.

"Siyasetin eski ahlâkî ölçüleri özledim"

Bülent Arınç, programda ayrıca, bir vakıf kurma niyetinde olduğunu da açıkladı. "Siyasetin eski ahlâkî ölçüleri özlediğini" söyleyen Arınç, vakıf projesini "Sadece siyasetin teorisi, nasıl yapılması gerektiği, bize ait ölçülerle, dünyevî ölçüler de olacak bunun içerisinde, bir siyasetçi nasıl yetişir, bunun örneklerini göstermemiz lâzım. Bugün iç politikadan artık elini ayağını “mecburen” çekmiş bir insan olarak bizim iyi siyasetçiye, onu yetiştirmeye ihtiyacımız var. İnşallah sizin de bu konudaki desteklerinizi bekleyeceğiz" ifadeleriyle anlattı.